Türkiyədə məscidlərdə namaz qılınması QADAĞAN EDİLDİ

Türkiyə Diyanət İşləri Başçısı Əli Ərbaş korona virusuna qarşı görülən tədbirlər barədə danışıb.O məscidlərdə toplu halda namaz qılınmasının bir müddət təxirə salındığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki ,Əli Ərbaş bildirib ki, ilk görüşdən fərqinə varmadığımız epidemiya səbəbindən camilərdə bir arada namaz qılınması müvəqqəti ləğv edilir. Sağlamlığımız üçün təhlükə yarada biləcək bir xəstəliyin eşiyindəyik. Bu səbəblə də evdə namaz qılınması məqbuldur.

Qeyd edək ki,Türkiyədə koronavirusa daha 12 yoluxma qeydə alınıb. Bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Fahreddin Koca özünün “Twitter”dəki səhifəsində bildirib. Beləliklə, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 18 nəfərə çatıb. Onun sözlərinə görə, iki pasiyent Türkiyədə virusa birinci yoluxanla təmasda olublar.

