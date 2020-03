Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) kadr təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı AMEA prezidenti Ramiz Mehdiyev sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Rzaqulu Hacıyev akademiyanın Kadrlar və hüquqi təminat şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad edilib.

Onun yerinə isə həmin şöbədə mütəxəssis vəzifəsində çalışan Elmira Əliyeva təyin olunub.

Faktı AMEA-nın İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya şöbəsinin müdiri Ağahüseyn Şükürov təsdiq edib.

