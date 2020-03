İmişlidə baş verən qəzada 2 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Soltanmuradlı kəndində baş verib. İmişli rayon Çahar kənd sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Əbilov Rəvan Əbil oğlu idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobili aşırıb. Nəticədə sürücü və sərnişini - Çahar kənd sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Fərmnov Məğrur Əlhüseyin oğli xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirlib. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.