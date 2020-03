“Mübariz Mənsimov sərbəst buraxılmayıb” - “Palmali”dən açıqlama

Bu gün bəzi xəbər saytlarında və sosial şəbəkələrdə "Palmali” Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov sərbəst buraxılması haqda xəbər yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdə Mübariz Mənsimovun tanınmış jurnalist Fuad Abbasova müsahibə verdiyi yer alıb.

Məlumat üçün qeyd edək ki, bu video Mübariz Mənsimov saxlanılmadan öncə çəkilib.

Palmali Şirkətlər Qrupundan da bildirilib ki, Mənsimov sərbəst buraxılmayıb: "Palmali Şirkətlər Qrupunun Prezidenti Mübariz Mənsimov azadlığa buraxılmayıb. Sosial mediada yayılan video köhnədir”.

Qeyd edək ki, Mənsimov İstanbul Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq çərçivəsində saxlanılıb.

Onun ofisində axtarış aparılıb.

İş adamının FETÖ istintaqı çərçivəsində saxlanıldığı bildirilir. / Azxeber.com

