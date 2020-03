Türkiyədə FETÖ ittihamı ilə saxlanılan Mübariz Mənsimov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Metbuat.az” “Hürriyet”ə istinadən xəbər verir ki, Mübariz Mənsimov və menecer Nuray Nurcihan Peker ötən axşam İstanbul Ədalət Sarayına aparılıb.

Mübariz Mənsimov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Nuray Nurcihan Peker isə sərbəst buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.