İlk dəfə! Koronavirus peyvəndi iki uşaq anası üzərində tətbiq edildi - VİDEO

Dünyada koronavirusa qarşı ilk peyvənd ABŞ-da 43 yaşlı könüllü qadın üzərində tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyvənd olunan iki uşaq anası Cenifer Haller deyib ki, hamımız özümüzü çarəsiz hiss edirik, bu mənim nələrsə edə bilməyim üçün bir fürsətdir. Bundan başqa o, peyvənddən sonra özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, 14 gün ərzində xüsusi karantində saxlanılan Cenifer monitorların köməyi ilə izlənilib, peyvəndin təsirləri müşahidə ediləcək.

Tədqiqatçılar virusa qarşı qoruyucu peyvəndin istehsalı üçün 12 və ya 18 ay vaxt tələb olunduğunu qeyd ediblər.

Mənbə.MSNBC.COM

