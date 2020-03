Türkiyənin Cizrə bölgəsindən Adanaya gələn sərnişin avtobusundakı 3 nəfər koronavirus şübhəsi ilə karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis avtobusu yolda saxlayıb və həmin 3 nəfər təcili sürətdə dövlət xəstəxanasına aparılıblar.

Qeyd edək ki, Türkiyə Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca son olaraq ölkədə 47 yoluxma halının olduğunu açıqlamışdı.

Mənbə: haberler.com

