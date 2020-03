Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyinə 4 məsələ daxil edilib.

Parlamentin bu gün keçirilən iclasında İnzibati Xətalar, Cinayət Məcəlləsinə, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” qanunlara dəyişiklik layihələri müzakirə ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.