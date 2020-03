"Dünyada koronavirusun (COVID-19) yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanda da bu sahədə ciddi işlər aparılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında spiker Sahibə Qafarova deyib.

O bildirib ki, dünən Baş Nazir icra hakimiyyəti orqanlarına, məktəblərə məktub göndərib. Bununla əlaqədar komitə və komissiya iclasları dayandırılmalıdır.

