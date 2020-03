“Bir çox dünya ölkələri koronavirusla bağlı vətəndaşlarının sağlamlığını qorumaq üçün tədbirlər görürlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirlən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən də koronavirusla bağlı çox ciddi işlər görülür: “Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ölkəmizdə görülən işləri yüksək qiymətləndirir”.

