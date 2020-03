Yeni növ koronavirus "Covid-19"un meydana gəldiyi Çinin Vuhan şəhərində son 24 saatda sadəcə 1 yeni yoluxma halı təsbit edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Beynəlxalq Səhiyyə Komissiyası məlumat yayıb. Məlumata görə, son 24 saatda bütün Çində 21 yeni yoluxma aşkarlanıb, 45 nəfər isə koronavirus şübhəsi ilə nəzarətə alınıb.

Həmçinin son sutkada 13 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilib.

Mənbə: bbc.com

