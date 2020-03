Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 17-də qızılın qiyməti martın 16-sı ilə müqayisədə 73,78 manat azalaraq 1 unsiya üçün 2 553,808 manat təşkil edib.

Gümüş 3,0606 manat ucuzlaşaraq 1 unsiya üçün 21,9344 manata bərabər olub.

Platinin qiyməti 149,277 manat azalaraq 1 155,609 manat, palladiumun qiyməti 226,5675 manat azalaraq 2 814,486 manat təşkil edib.

