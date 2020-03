Mübariz Mənsimovun son görüntüləri: Məhkəməyə belə aparıldı - VİDEO

Tükiyədə saxlanılan azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov barəsində həbs qərarı çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Palmali Şirkətlər Qrupu”nun prezidenti Mübariz Mənsimov və menecer Nuray Nurcihan Peker ötən axşam İstanbul Ədalət Sarayına aparılarkən çəkilən kadrlar yayılıb.

Məhkəmə qərarı ilə Mübariz Mənsimov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İş adamının meneceri Nuray Nurcihan Peker isə sərbəst buraxılıb.

Xatırladaq ki, M.Mənsimov martın 15-də İstanbul Prokurorluğu tərəfindən FETÖ ilə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılıb. Həmin gün iş adamına məxsus evlərdə axtarış aparılıb.(Baku.ws)

