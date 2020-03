“Azərbaycanda kifayət qədər dezinfeksiyaedici məhsullar var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov parlamentin bu gün keçirlən iclasında deyib.

O bildirib ki, koronavirus çox təhlükəli bir infeksiyadır: “Hesab edirəm ki, panikanın yayılması bu virusa qarşı tədbirlərin görülməsini zəiflədə bilər. Hər birimiz şəxsi gigiyenamıza diqqət etməliyik. Əminəm ki, qısa müddətdə bu virusun öhdəsindən gələ biləcəyik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.