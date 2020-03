Yeni növ koronavirus bütün sahələrə öz mənfi təsirini göstərib. Bundan ən çox zərər görən isə virusun yayılmağa başladığı Çindir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çində yeni növ koronavirus "Covid-19" səbəbindən bu ilin yanvar-fevral aylarında Çində 5 milyon insan iş yerini itirib. Bu barədə Çin Beynəlxalq Statistika Bürosu məlumat verib.

Məlumata görə, ölkədə işsizlik səviyyəsi 6,2% olub ki, bu da Çin üçün rekord həddir.



