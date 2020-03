Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Rafael Dadaşovla vida mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasim mərhumun yaşadığı evdə baş tutub.

Xalq artisti II Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, Rafael Dadaşov dünən günorta saatarında uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

