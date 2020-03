Dünyaca məşhur "Taxt oyunları" ("Game of Thrones") serialında "Tormund" xarakterini canlandıran aktyor Kristofer Hivju koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 41 yaşlı Norveçli aktyor özünün "İnstaqram" hesabında məlumat verib. O, simptomların zəif olduğunu və evində karantində qalacağını qeyd edib:

"Hamınızı son dərəcə diqqətli olmağa çağırıram: əllərinizi yuyun, məsafə qoruyun. Birlikdə mübarizə apara bilərik. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın".

