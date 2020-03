“Bəzi hallarda ictimai qınaq obyektinə çevrilən həkimlərə bu gün təşəkkür etməliyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov parlamentin bu gün keçirlən iclasında deyib.

Deputat təklif edib ki, Novruz bayramında hər bir evin eyvanında şam yandırmaqla bütün dünyaya həmrəyliyimizi bildirək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.