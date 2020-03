Deputat insanları koronavirusla bağlı tövsiyələrə əməl etməyə çağırdı

“Azərbaycan koronavirusla mübarizə sahəsində ən qabaqcıl ölkələr sırasındadır, hazırda hər cür təminatımız var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev parlamentin bu gün keçirilən iclasında çıxışında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah gün ərzində bir neçə dəfə son vəziyyətlə bağlı məlumat verməlidir: “Hesab edirəm ki, yalan məlumatların yayılmasına imkan verilməyəcək”.

Komitə sədri insanları Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyələrinə əməl etməyə çağırıb.

