Milli Məclisin keçmiş sədri Oqtay Əsədovun parlamentdəki “parta yoldaşı” müəyyənləşib.

Metbuat.az bildirir ki, xəbər verir ki, Oqtay Əsədov parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında Milli Məclisin eks birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərovla yanaşı əyləşib.

Ziyafət Əsgərov hazırda Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədridir. Eks birinci vitse-spiker isə həmin komitənin üzvüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.