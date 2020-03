Brilliant Rəfael Dadaşovun yasında özündən çıxdı: "Elə bil bu ailənin böyüyü yoxdur" - VİDEO

Yaxınları Xalq artisti Rafael Dadaşovla vidalaşmaq üçün onun evinə toplaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum aktyorun yaxınları media nümayəndələrinin çəkiliş etməsinə maneçilik törədiblər. Bu isə Xalq artisti Brilliant dadaşovanı özündən çıxarıb.

Müğənni ailə üzvlərinə irad bildirərək, jurnalistlərin çəkiliş etməsinə haqq qazandırıb:

"Elə bil bu evin sahibi, ailənin böyüyü yoxdur. Fındıq ailəsidir. Kim nə istəyir onu danışır. Kimin ağzı var danışır. hövsələm daralır. Hərə öz işini görür".

(axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.