ABŞ və Almaniya şirkətləri koronavirusa qarşı birləşdi

ABŞ-ın dərman şirkəti "Pfizer" və Almaniyanın "BionTech" şirkəti birlikdə koronavirusa qarşı peyvənd yaratmağa çalışacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Pfizer" şirkətinin rəhbəri Albert Bourla birlikdə işləyərək virusa qarşı peyvəndi tapmağa çalışacaqlarını, təcrübə, texniki bacarıq və istehsal qabiliyyətlərini birləşdirəcəklərini qeyd edib.

"Covid-19" virusu ilə mübarizə üçün 5 təməl strategiya müəyyən etdiklərini deyən Bourla peyvəndi yaratmaq üçün virusun hüceyrələrə verdiyi zərəri göstərən dərin analizlər aparılacağını və virus modelləmə ediləcəyini bildirib.

Onun sözlərinə görə, çalışmaları digər şirkətlər də izləyə biləcəklər.

Mənbə: REUTERS

