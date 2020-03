Qənirə Paşayeva Milli Məclis sədrindən əlavə vaxt istədi

Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova parlamentin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayevanı reqlamentə əməl etməyini xahiş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış üçün reqlament 3 dəqiqə müəyyənləşdirilib.

Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva çıxışı zamanı bu müddəti ötüb və spikerdən xahiş edib ki, ona nitqini bitirmək üçün vaxt versin.

Spiker komitə sədrinin nitqini yekunlaşdırması üçün ona əlavə vaxt verib.

Daha sonra isə Sahibə Qafarova Q.Paşayevadan xahiş edib ki, gələn dəfə reqlamentə əməl etsin: “Çünki mən də pis vəziyyətdə qalıram".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.