“Sosial şəbəkələr təxribat sayılacaq məlumatlarla, lağlağılarla doludur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirlən iclasında çıxış edən deputat Erkin Qədirli deyib.

“Hesab edirəm ki, yalana qarşı həqiqətlə çıxmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq səviyyədə də uduzuruq. Parlamentin öz televiziya kanalı olmalıdır. İnsanların əksəriyyətinin komitələrin fəaliyyətindən, iclasından xəbəri yoxdur”, - deputat əlavə edib.

