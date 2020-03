Bakıya giriş-çıxış bağlanacaqmı? - QƏRARGAHDAN RƏSMİ

Bakıya giriş-çıxışa məhdudiyyətlər qoyulacağı ilə bağlı sosial şəbəkədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan Operativ Qərargahdan bildiriblər.

"Bununla bağlı hər hansı rəsmi məlumat yoxdur”, - Qərargahdan bildirilib.

Xatıladaq ki, ötən gün axşam saat 18:00-da müvəqqəti olaraq Bakıya giriş-çıxışın məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bayram öncəsi Bakıya giriş-çıxışın dayandırılması koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə atıldığı deyilir.(Qaynarinfo)

