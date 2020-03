Vitse-spikeri kişilərin öpüşməsindən danışdı: “Təbliğata ehtiyac var”

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik etməkdə məqsəd insanları cərimələmək deyil, onları təmasdan yayındırmaqdır.

“Bizim toxunulmazlıq hüququmuz var, ancaq koronavirusdan toxunulmazlıq səlahiyyətimiz yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin vitse-spikeri Adil Əliyev parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.



A.Əliyev bildirib ki, insanlar təmasdan yayınmalıdır: “İnsanlara çatdırmalıyıq ki, təmaslardan yayınsınlar. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik etməkdə bizim məqsədimiz insanları cərimələmək deyil, onları təmasdan yayındırmaqdır. Hesab edirəm ki, hər kəs Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməlidir”.

O əlavə edib ki, Azərbaycanda kişilərin görüşəndə öpüşmək məsələsinin qarşısını almaq üçün böyük təbliğata ehtiyac var.

Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyası dünya ölkələri arasında sürətlə yayılmaqda davam edir.

