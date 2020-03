Polşada 15 nazir karantinə göndərilib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu hadisə Polşanın ətraf mühit naziri Mixail Vosun koronavirusa yoluxduğunu açıqlamasından sonra baş verib.

Bildirilir ki, hökumətin martın 10-da keçirilən iclasında 15 nazirlə birgə Mixail Vos da iştirak edib.

Polşada indiyədək 205 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 nəfər isə ölüb.

