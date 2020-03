"Covid-19" adlandırılan yeni növ koronavirus daha bir quruma sıçrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qurumun iki işçisinin koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb. Təşkilatın sözcüsü Kristian Lindmeyer bu barədə bildirib:



"İki işçi ofisdə deyildi, simptomlar evlərində özünü göstərməyə başlayıb və koronavirus testləri pozitiv çıxdı".

Mənbə: bbc.com

