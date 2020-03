Rusiyada altı uşaq koronavirus şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirildi

Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasında altı uşaq koronavirus şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə naziri Maksim Zabeli məlumat verib.

“Səhər saat 08:00-a olan məlumata görə, koronavirus infeksiyası şübhəsi ilə stasionar nəzarətdə 41 nəfər var, onlardan altısı uşaqdır. Həmin şəxslərin vəziyyəti stabildir, Rusiya və başqa ölkələrdən olan aparıcı mütəxəssislərin tövsiyələrinə uyğun müalicə aparılır. Lazımi müayinələr tətbiq olunur. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin işçiləri tərəfindən götürülən analizlər laboratoriyaya göndərilib. Müşahidə və müalicə boks bölməsində aparılır”, - deyə Zabelin açıqlayıb.



Hələlik Başqırdıstan Respublikasında koronavirusa yoluxma halı müəyyən edilməyib.

