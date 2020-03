İtaliyada evindən çıxa bilməyənlər yeni məşğuliyyət tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə iki italiyanın pəncərədən-pəncərəyə tenis oynadığı görünür. İspanlar eyvanlarında qonşuları ilə bərabər idman edərək,italiyanlar isə tenis oynayaraq koronavirusdan karantində qaldığı günləri əylənərək dəyərləndirirlər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

