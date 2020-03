Koronavirusa ən çox və ən az yoluxan qan qrupları bunlardır

Koronavirusun meydana gəldiyi Çində yayımlanan tibb jurnalı "BMJ" Yale Universiteti və ABŞ-ın Kold Sprinq Harbor laboratoriyasının apardığı bir araşdırmanı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayımlanan məqalənin mövzusu 7 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan yeni növ koronavirusun ən çox hansı qan qrupundan olan insanlara təsir etdiyidir.

Ölkədəki mütəxəssislər müxtəlif qan qruplarından olan koronavirusa yoluxmuş 2 min 713 insan arasında araşdırma aparıblar. Araşdırma nəticəsində II qan qrupundan olan insanların virusa yoluxma ehtimalının daha çox olduğu məlum olub. I qan qrupundan olanlar isə virusdan ən az təsirlənənlərdir. Qan qrupları ilə bağlı araşdırmada cins və yaş faktorunun rol oynamadığı bildirilib.

Mənbə: haberler.com

