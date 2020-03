Milli Məclisin plenar iclasları dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu bildirib ki, qanun layihələri prosedura uyğun olaraq əvvəl Milli Məclisin komitələrində müzakirə olunur: “Müzakirə olunduqdan sonra qərar qəbul olunur və layihələr Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edilir, sonra isə iclasda müzakirəyə çıxarılır. Əgər komitələr hələlik qanun layihələrinin müzakirəsi məsələsini dayandırıbsa, Milli Məclisin plenar iclasının da nə vaxt keçiriləcəyi barədə daha sonra məlumat verəcəyik. Komitələr nə vaxt işinə başlayacaqsa, ondan sonra plenar iclas təyin olunacaq”.

Qeyd edək ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bu gün keçirilən iclasda koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar Baş nazirin göndərdiyi məktubda əksini tapan təlimatlara uyğun olaraq parlamentin komitə və komissiyalarının iclaslarının bu gündən dayandırıldığını bildirib.

