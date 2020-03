40 yaşlı koronavirus xəstəsi: ''Nəfəs ala bilmirəm, qorxuram...'' - VİDEO

Çindən sonra bütün dünyaya yayılan koronavirus Avropada ən çox İtaliyada insan ölümünə və yoluxmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa yoluxmuş 40 yaşında bir xəstənin sosial mediada paylaşdığı videoda isə koronavirusun necə təhlükəli olduğundan danışılır.

Reanimasiyaya yerləşdirilən 40 yaşlı Gianni Zampinonun çəkdiyi videoda o bu virusun dəhşətindən danışır. Zampino deyir ki, bu adi qrip deyil, çox çətin nəfəs alıram.

''Həyatda tanıdığım ən güclü insanı atamı koronavirus məndən aldı. Rica edirəm evinizdə qalın. Bu bir oyun deyil. Qorxu filminə bənzəyir, amma realdır.''

Qeyd edək ki, İtaliyada koronavirusdan iki mindən çox insan həyatını itirib.

