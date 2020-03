“Milli Məclisin plenar iclaslarının keçirilməyəcəyi ilə bağlı xəbərlər yanlışdır” - AÇIQLAMA

“Ehtiyac olduğu halda Milli Məclisin plenar iclası keçirilə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bunu açıqlamasında Milli Məclisin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu deyib.

Qurum rəsmisi qeyd edib ki, parlamentin plenar iclaslarının keçirilməyəcəyi ilə bağlı xəbərlər yanlışdır:

“Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir ajiotaj yaratmağa ehtiyac yoxdur. Milli Məclisdə komitə iclaslarının keçirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Amma parlamentin plenar iclaslarının keçirilməyəcəyi ilə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edilməyib. Plenar iclas keçiriləcəyi halda ictimaiyyətə məlumat veriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.