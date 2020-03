Livanda xəbər kanalının müxbiri canlı yayım zamanı yerə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əl-Cadeed telekanalının müxbiri ölkədə koronavirusa qarşı görülən profilaktik tədbirləri işıqlandırarkən onun qızdırması qalxıb və müxbir canlı yayımda yerə yıxılıb.

Həmin müxbirin koronavirusa yoluxduğu iddia edilsə də Əl-Cadeed telekanalının yaydığı açıqlamada müxbirdə koronavirusun aşkarlanmadığı bildirilib.

Xatırladaq ki, Livanda 20 nəfər bu virusa yoluxub, üç nəfər həyatını itirib.



