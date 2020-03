Bakıda mağazadan 11 minlik oğurluq edildi

Oğurluq etdiyinə görə tutulmuş A.Həsənovun və H.Dadaşzadənin ətraflarında Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin 17-ci polis şöbəsinin və Nizami Rayon Polis İdarəsinin 23-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onların rayonların ərazisindəki dörd mağazadan ümumilikdə 2530 manat pul, 3 ədəd mobil telefon və 300 manat dəyərində maqnitofon oğurlamaları da müəyyənləşdirilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, martın 14-də Nəsimi rayonundakı mağazaların birindən 11 450 manat dəyərində noutbuk, parfümeriya, çantalar və geyim əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuşlar - M.Sultanov və R.Ağarəşidov rayon polis idarəsinin 22-ci polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən yaxalanıblar.



Faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir.

