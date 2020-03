Salyan sakini Bakıda ürəyindən bıçaqlandı

Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Qəsəbədə kirayədə yaşayan 1977-ci il təvəllüdlü Zaur Əsədov küçədə Salyan rayon sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Mehman Xudiyevlə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində Z.Əsədov M.Xudiyevi sol döş qəfəsindən bıçaqlayaraq qaçıb. Yaralı təcili xəstəxanaya çatdırılaraq əməliyyat olunub, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

Nizami rayon Polis İdarəsinin Post-Patrul Xidməti əməkdaşlarının keçirdikləri operativ əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Z. Əsədov saxlanılaraq Nizami rayon Polis İdarəsinin 23-cü polis bölməsinə təhvil verilib.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci (Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsilə cinayət işi başlanıb. (trend.az)

