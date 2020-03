Metrodan istifadə edənlərin sayı kəskin azalıb - RƏSMİ

Son günlər Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayında azalma müşahidə edilir.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, təhsil müəssisələrində tədris prosesinin dayandırılması ilə əlaqədar sərnişinlərin sayı azalıb: "Sərnişinlərin sayında azalma var. Belə ki, sərnişin sayı təxminən 20-21 faiz azalıb. Qatarlarda sərnişin sıxlığı müşahidə olunmur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahla sıx təmasda işləyirik. Operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyyələrinə uyğun olaraq bütün məsələlər daim nəzarətdə saxlanılır", - deyə qurum rəsmisi vurğulayb.(azvision.az)

