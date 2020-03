Konstitusiya Məhkəməsi onlayn rejimə keçdi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tətbiq edəcəyi müvəqqəti iş rejimi barədə məlumat yayıb.

Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın müvafiq tövsiyələri nəzərə alınaraq Konstitusiya Məhkəməsində aşağıdakı iş qaydaları müvəqqəti tətbiq ediləcək:



1. Konstitusiya Məhkəməsi plenumlarının iclasları müvəqqəti olaraq yazılı prosedurla keçiriləcək;



2. Vətəndaşların (şəxslərin) qəbulu müvəqqəti olaraq dayandırılır;



3. Vətəndaşlar (şəxslər) www.constcourt.gov.az Konstitusiya Məhkəməsinin rəsmi internet səhifəsinə daxil olaraq onlayn şəkildə məhkəməyə müraciət edə, həmçinin ərizə və şikayətləri poçt vasitəsilə göndərə bilərlər.



Əlaqə üçün telefon nömrələri: (012) 492 91 03, (012) 492 79 61 (Konstitusiya Məhkəməsi Aparatının Vətəndaşların qəbulu və şikayətlər şöbəsi).

