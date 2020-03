Azərbaycanda koronavirusa yoluxan şəxslərin sayı açıqlanıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda ölkəmizdə 27 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi xüsusi rejimli xəstəxanalarda həkim nəzarəti altındadır.



Qeyd olunub ki, onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir.



