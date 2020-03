FİFA bu il Çində keçirilməsi nəzərdə tutulan klublararası dünya çempionatını təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı rəsmi məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, klublararası dünya çempionatının son qalibi "Liverpul" olub.

