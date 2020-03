Böyük Britaniyada koronavirusdan ölənlərin sayı 56 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Xarici İşlər naziri Dominik Rab bildirib. Nazir koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün ölkə vətəndaşlarını xarici səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.



Onun sözlərinə görə, bir çox uçuşlar, idman yarışları dayandırılıb, məhdudiyyətlər 30 gün müddətində qüvvədə olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.