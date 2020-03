Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla bağlı martın 18-nə olan son statistik məlumatları və risk göstəricilərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı artıb.

Belə ki, dünya üzrə yoluxma sayı ümumilikdə 166 ölkə/ərazi üzrə 198 543 nəfərdir. Son yoluxma sayı 326 nəfərdir. Onların içərisində 7 988 şəxs artıq ölüb. Bu günə qədər virus infeksiyasından 82 779 şəxsin sağaldığı qeydə alınıb. Statistikaya əsasən, onlardan 1 100 nəfər yeni sağalanlardır.

