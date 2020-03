İtaliyadan gətirilən tələbələr Bakıda - VİDEO

İtaliyada yaranan epidemoloji vəziyyətlə əlaqədar orada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr çarter reysi ilə Bakıya gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusi geyimlə təchiz olunan tələbələr artıq Bakıya çatıblar. Uçuş haqda danışan tələbələr əvvəlcə Venesiyaya, ordan isə Romadan Bakıya yollandıqlarını deyiblər. Bəzi tələbələr koronavirus təhlükəsi səngiyəndən sonra təhsillərini davam etdirmək üçün yenidən İtaliyaya dönəcəklərini bildiriblər.

Tələbələrin aeroportdan görüntülərini təqdim edirik:(Realtv)

