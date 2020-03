Azərbaycanlı saz ifaçısı, aşıq Dəmir Vəliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qəfil dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Əliyev Dəmir Allahyar oğlu Gədəbəy Rayonunun Arabaçı kəndində anadan olub.

