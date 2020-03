Putindən dünyaya mesaj: '' Virusun yayılmasını dayandırdıq! '' - FOTOLAR

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını ala bildiklərini bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ölkədə 93 nəfərdə tapılan koronavirusla əlaqədar görüş keçirib. İlk dəfə Moskvada qurulan Koronavirus Müşahidə Mərkəzini ziyarət edən Putin, jurnalistlərə açıqlamasında koronavirusun aşkar edilməsi üçün Rusiyanın yeni bir cihazı sınaqdan keçirdiklərini biıdirib.

"Bilirik ki, virus müəyyən yaş meyarlarına görə insanlar arasında yayılır. Virus daha çox yaşlılarda görülür. Ölkəmizdə koronavirus halları 93-96 arasında dəyişir. Digər ölkələrdə bu, eksperimental olaraq artır. Bununla birlikdə tədbirləri və tədbirləri artırırıq. Rusiya tərəfindən maliyyələşdirilən və yapon mütəxəssisləri ilə birlikdə hazırlanan Rusiyada sürətlə hazırlanan" Covid-19 " sınaq cihazının aprel ayında istehsalına başlanılması planlaşdırılır", - deyə Putin bildirib.

Ölkədəki həkimlərə və tibb işçilərinə dəstək olmaq üçün lazımi tədbirlərin görüldüyünü deyən Putin, xaricdən dərman vasitələrinin alınması ilə bağlı qərar da imzaladığını və sağlamlıq vasitələri və dərman ehtiyatlarının artırılacağını bildirdi.

Putin, koronavirusla mübarizədə xalqa səslənərək, "Ən sərt və ən sərt nəzarəti təmin etmək lazımdır. Vətəndaşların görülən tədbirləri anlayışla başa düşmələrini istəyirəm." deyib.

Mənbə:Haberglobal.com

