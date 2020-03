"Covid-19" adlandırılan yeni növ koronavirusda bir ilkin yaşandığı iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Honq-Konqda 17 yaşlı Pomeranian cinsi bir itin koronavirusdan öldüyü ehtimal edilir.

Bir müddət karantində saxlanılan və koronavirus testləri neqativ çıxan itin 60 yaşlı sahibi bir müddət əvvəl koronavirusa tutulmuş və müalicədən sonra sağalmağı bacarmışdı.

Mənbə: New-Yok Post

