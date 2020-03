Ekspert qatarların sürətini artıracaq zəruri tədbirləri açıqladı

Sürət sərnişindaşımada əsas amillərdən biridir. Bu, dəmir yolu üçün də belədir. Ümumiyyətlə, bu nəqliyyat növündə sürətin daha da artırılması nəyin hesabına təmin oluna bilər?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən nəqliyyat üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev sürət həddinin artırılmasının birbaşa olaraq hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edən infrastrukturun səviyyəsindən asılı olduğunu deyib:

“Sərnişin qatarlarının hərəkət sürəti sərnişindaşımanın keyfiyyətinin vacib göstəricilərindən biridir. Sürətin rasional və sistematik qaydada artırılması zəruri texniki-iqtisadi tədbirdir. Dəmir yolu nəqliyyatı hava və avtomobil nəqliyyatına nisbətən bir sıra üstünlüklərə malikdir. Bura ekoloji təmiz olmaq, təhlükəsizlik, rahatlıq, nisbətən aşağı qiymətlə səyahət etmə və cədvələ uyğun davamlı hərəkət kimi amillər daxildir. Belə olan halda həm də sərnişin qatarlarının sürətinin artırılması “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə hava və avtomobil nəqliyyatına nisbətdə daha rəqabətqabiliyyətli xidmət göstərməyə imkan verir. Bu da öz növbəsində dəmir yoluna daha çox sərnişin cəlb edərək daşımaların rentabelliyini artırır”.

“Sərnişin qatarlarının hərəkət sürətinin artırılması böyük iqtisadi effekt verir, istismar xərclərinə qənaət edilir. Lakin bilmək lazımdır ki, sürətin hər kilometr saat artırılması əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edir ki, bu da əlavə maliyyə-material xərclərinə gətirib çıxarır. Bura daha çox tunel tipli yolötürücüləri tikilməsi, dəmir yolu xətləri boyunca çəpərlənmə işlərinin sürətləndirilməsi, siqnalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, dəmir yolu xətlərinin modernləşdirilməsi daxildir”, - ekspert vurğulayıb.

