Çindən gözlənilən xəbər: Bu dərman koronavirusdan SAĞALDIR - VİDEO

Çin, koronavirusa qarşı təsirli olan dərmanın adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin Milli Biotexnologiya İnkişaf Mərkəzinin prezidenti Zhang Xinmin, "Favipiravir" dərmanının yeni növ koronavirusun sağalma müddətini 11 gündən 4 günə endirdiyini bildirib.

Çinin Uhan şəhərində yaranan və qısa müddət ərzində bir çox ölkəyə yayılan yeni növ koronavirus (Covid-19) epidemiyası səbəbindən təxminən 8 min insan həyatını itirib. Dünyada böyük çaxnaşmaya səbəb olan ölümcül virusla əlaqəli Çin səhiyyəsi şad bir xəbər paylaşdı.

Yayılan xəbərlərdə "Favipiravir" dərmanının yeni növ koronavirusun sağalma müddətini 11 gündən 4 günə endirdiyi sübut edildi.

Çin Milli Biotexnologiya İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Zhang Xinmin, Şenxendə 80 xəstənin iştirak etdiyi bir klinik təcrübə aparıldığını söyləyərək, "Favipiravir" dərmanının xəstəliyin müddətini 11 gündən 4 günə endirdiyini bildirib. Xinmin, dərmanın əhəmiyyətli bir yan təsirinin müşahidə edilmədiyini açıqlayıb.

Daha bir şad xəbər də var. Belə ki, bu yaxınlarda Çinin Hefei əyalətində bir şirkət 15 dəqiqə ərzində koronavirus aşkar edən tes in sınaqdan uğurla keçirildiyini bildirib.

