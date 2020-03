ABŞ-da son durum: Son sutkada 20 ölü

ABŞ-da koronavirus statistikalarını izləyən Cons Hopkins Universitetinin açıqladığı ən son rəqəmlərə görə ölkədə yoluxanların və ölənlərin sayı artmağa davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son məlumatlara görə, sutkada ölü sayı 20 nəfər də artıb və 108-ə çatıb. Ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı isə 6 min 362 olub. Ölümlərin 55-i ABŞ-da virusun ilk meydana gəldiyi Vaşinqtonda ortaya çıxıb.

Nyu-Yorkda 13, Kaliforniyada isə 12 ölüm halı aşkarlanıb. Ölkədə son 2 gündə rəqəmlər yüksəlməyə başlayıb.

Mənbə: bbc.com

